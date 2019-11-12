В Ингушетии планируют автоматизировать все рабочие места медиков до конца 2020 года

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках нацпроекта "Здравоохранение" намерены закупить и установить оборудование, которое позволит автоматизировать рабочие места всех врачей региона. Завершить программу автоматизации планируется до конца 2020 года, сообщила пресс-служба правительства республики.

"В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в медучреждения республики поставлено 26 единиц медоборудования на сумму 31 млн рублей, а также 600 компьютеров и другой вспомогательной техники на сумму 34 млн рублей. В следующем году в регион поступит еще больше оборудования, и каждое рабочее место в медучреждениях будет оснащено компьютерной техникой", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения республики Заремы Льяновой.

Также в рамках нацпроекта будут внедряться медицинские информационные системы, создается центр обработки данных и архивирования мединформации, будет запущена система электронной медицинской карты для пациентов.

"Вся бумажная работа будет исключаться. Диагностические исследования, такие как рентген, эндоскопия, компьютерная томография, заключения врачей, будут занесены в систему и доступны врачам для просмотра из любой точки республики. На сегодняшний день в регионе ведется работа по установке программного обеспечения с тестовым запуском к концу марта 2020 года", - уточнила Льянова.

По данным пресс-службы, до запуска программы электронной медицинской карты эффективность ее работы проверит глава правительства региона Константин Суриков. "Прежде чем программа будет запущена, мы проведем выездное мероприятие на базе любой медорганизации, где нам продемонстрируют все преимущества системы, посмотрим, как она работает. Мы должны реально видеть работу, а не только на словах", - сказал Суриков.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить более 1,7 трлн рублей.