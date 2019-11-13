Состояние теплосетей в Петербурге будут проверять с помощью беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга до конца 2019 года запустит пилотный проект, который позволит с помощью беспилотников оперативно выявлять дефекты на городских теплосетях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Городского цифрового акселератора" в Санкт-Петербурге.

"В Красногвардейском районе до конца 2019 года планируется запустить пилотный проект по аэросъемке теплосетевого хозяйства при помощи БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), оснащенных тепловизором, для оперативного выявления протекания теплоносителя на трубопроводе. Технология разработана ГК "Геоскан", - сказала собеседница агентства.

Теплоснабжающие и водоснабжающие компании Санкт-Петербурга также тестируют несколько пилотных проектов по продлению срока службы трубопроводов. Например, технология санации трубопроводов в тестовом режиме применяется на участках тепломагистралей "Mocкoвcкая" и "Фрунзенская".

Во внутритрубной диагностике снабжающие организации планируют увеличить совокупную протяженность работы специализированных роботов. Это позволит уйти от более ранней реконструкции и технически продлить срок службы трубы, что позволит и сократить инвестиционные программы, и повлиять на тариф.

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга составляет около 8100 км. Из них 4700 км находятся в управлении ГУП "ТЭК СПб", 2500 км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1100 км - "Петербургтеплоэнерго". Почти четверть (2096 км) от совокупной протяженности теплосетей эксплуатируется с превышением нормативного срока службы, который составляет 25 лет.