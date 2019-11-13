В Чечне после реконструкции открыли участок дороги протяженностью почти 14 км

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Кавказ" протяженностью почти 14 км открыли в Чечне после реконструкции. Дорога имеет четыре полосы движения, встречные потоки разведены, что позволит увеличить пропускную способность и безопасность, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия дороги приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель федерального дорожного агентства Андрей Костюк и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Открытие нового участка федеральной дороги "Кавказ" имеет исключительно большое значение для всего Северного Кавказа, особенно это важно для Чеченской Республики. Строители отлично потрудились, новый мост имеет высокое качество. Я хочу, в первую очередь, выразить искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину, реконструкция этой дороги и строительство обходной трассы вокруг Гудермеса являются частью его предвыборной программы", - сказал на открытии Кадыров.

По словам Дитриха, Чечня обеспечивает "огромный транспортный, пассажирский и грузопоток", потому в регионе необходимо строительство качественной транспортной инфраструктуры. "13 км новой дороги, которая построена с опережением графика, за два года вместо трех, - это большой праздник для республики, большой праздник для всех наших пользователей, кто будет ездить по этой дороге. Это современная магистраль, которая отвечает всем требованиям безопасности: три развязки в разных уровнях, одна с большим мостом, пять пешеходных переходов. Сегодня на этом участке, уверен, удастся кратно снизить аварийность", - отметил министр.

Работы по реконструкции участка также включили в себя строительство второстепенных дорог, съездов, пешеходных переходов, установку свыше 500 дорожных знаков, а также строительство моста через реку Аксай, по руслу которой проходит административная граница между Чечней и Дагестаном. Все это позволит увеличить пропускную способность участка, повысит транспортную доступность и улучшит логистику перевозок, следующих в сторону границы России со странами Закавказья.