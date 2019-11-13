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Старшеклассники КЧР ответят на вопросы о своих интересах и потребностях на референдуме

Вопросы будут сформулированы так, чтобы исключить возможность множественного толкования

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Республиканский референдум для старшеклассников об их социальной жизни проведут 17 декабря в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила в среду избирательная комиссия региона.

"Избирательная комиссия КЧР проведет 17 декабря общереспубликанский референдум среди учащихся 9-11 классов школ республики. Традиционно будет утвержден бюллетень для голосования на референдуме с наиболее актуальными вопросами, охватывающими социальную жизнедеятельность учащихся. Вопросы будут сформулированы так, чтобы исключить возможность множественного толкования, на них можно будет дать только однозначный ответ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 8 декабря территориальные избирательные комиссии сформируют из старшеклассников молодежные комиссии и проведут для них обучение. Школьный референдум позволит организовать школьную жизнь вместе с учащимися, учесть их потребности и интересы. Референдум среди старшеклассников проводится в Карачаево-Черкесии с 2014 года.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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