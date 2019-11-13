"Известия": комитет ГД предложил выделить 590 млн рублей на переселение россиян с Севера

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока направил в правительство запрос с предложением дополнительно выделить 590 млн рублей на жилищные сертификаты для переселения граждан из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего Севера. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на запрос на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева за подписью главы профильного комитета ГД Николая Харитонова.

В документе отмечается, что правительство не исполнило пункт 6 постановления Госдумы от ноября 2018 года "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в части подготовки предложений о комплексном решении вопроса обеспечения жилыми помещениями граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Согласно запросу депутатов, действующим законодательством "не предусмотрено выделение необходимых бюджетных ассигнований на жилищные сертификаты для переселения жителей из населенных пунктов, с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и закрывающихся в соответствии с законодательством РФ на основании решений органов власти субъектов". Профильный комитет ГД предлагает предусмотреть на эти цели в бюджете на 2019 год дополнительные 590 млн рублей.

По словам Харитонова, в финансировании нуждаются также и жители действующих населенных пунктов, которые хотели бы покинуть регион. Сейчас они вынуждены ожидать получения жилищного сертификата.

"Проблема вопиющая. Сегодня для получения сертификата человеку потребуется 50-60 лет. За это время он уйдет из жизни", - заявил он изданию.

По состоянию на начало 2019 года на учете в качестве имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей состоит 190,9 тыс. семей. Как сообщила изданию зампред комитета Оксана Бондарь, в 2020 году на эти цели выделен лишь 1% от требующихся средств.

Жилищные сертификаты выпускаются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Право улучшить условия проживания по программе имеют пострадавшие в результате радиационных аварий граждане, переселенцы с Крайнего Севера и из закрытых административно-территориальных образований, увольняемые военнослужащие, молодые семьи. На 2019 год был запланирован выпуск 7,2 тыс. жилищных сертификатов на сумму более 16 млрд рублей.

Во вторник газета "Известия" сообщала, что глава профильного комитета Госдумы Николай Харитонов подготовил и направил в правительство законопроект, предусматривающий возвращение для жителей Дальнего Востока возраста выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По данным издания, в кабмине документ в таком виде не поддержали. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены, говорится в документе за подписью вице-премьера РФ, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, который цитирует издание.