Икона главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" прибыла на Сахалин

ТАСС, 14 ноября. Военно-транспортная авиация Восточного военного округа (ВВО) доставила на Сахалин икону главного храма Минобороны РФ "Спас Нерукотворный" из Комсомольска-на-Амуре, где святыню посетили около 7,5 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства были привезены самолетом Ан-12 в город Южно-Сахалинск. Стоит отметить, что за время пребывания в Комсомольске-на-Амуре, откуда они были перевезены на остров, святыни посетили около 7,5 тыс. человек, в том числе военнослужащие и члены их семей", - сообщила пресс-служба.

Святыни разместили в Кафедральном соборе Рождества Христова. На Дальнем Востоке икона пробудет до конца года, ее перевезут также в Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Она уже побывала в Улан-Удэ, Чита, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, где ей поклонились более 42 тыс. военнослужащих. Больше всего желающих поклониться святыне было в городе Хабаровске, свыше 10 тыс. человек

Свой путь по стране икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке "Патриот". В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, по храмам Русской православной церкви. Ее планируется доставить в 120 городов и выставить более чем в 150 храмах и 300 соединениях воинских частей.