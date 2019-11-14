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Власти решили вопрос жилья для более 300 обманутых дольщиков Приморья

В два новых дома въедут 310 семей

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья решили жилищный вопрос для более 300 обманутых дольщиков. Два долгостроя во Владивостоке введут в эксплуатацию до конца 2019 года и в марте 2020. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также в рамках региональной госпрограммы

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

"Еще два проблемных дома достраивают во Владивостоке. Близки к завершению работы по адресам: улица Грибоедова, 46 и проспект Красного Знамени, 158. Второй объект, ЖК "Босфор", будет сдан уже в этом году. В марте 2020 года будет достроен один из самых проблемных домов - на Грибоедова, 46, который не вводился в эксплуатацию с 2009 года", - сообщила пресс-служба.

Сдача двух домов позволит въехать в собственные квартиры 310 семьям. Дома-долгострои достраивают за счет докапитализации Корпорации жилищного строительства Приморского края, которая работает с дольщиками и подрядчиками, разрабатывает схемы финансирования, контролирует ход работ. На одном из двух объектов сейчас штукатурят стены и лестничные клетки, монтируют системы вентиляции, тепловой узел и радиаторы отопления. На втором ведется благоустройство, сделаны потолки, завершаются работы по внутренней отделке.

В 2019 году из казны Приморья на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутым дольщикам Приморского края (региональная структура, занимающаяся проблемными домами - прим. ТАСС) в размере 750 млн рублей. На эти средства фонд к концу 2019 года планирует завершить строительство как минимум пяти проблемных домов. По результатам экспертизы, на завершение строительства проблемных объектов в 2020 году необходимо еще 2,6 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский край
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