Эксперты: расширение механизма электронных виз поможет развивать туризм в Арктике

ТАСС, 14 ноября. Расширение механизма электронных виз на Дальнем Востоке повысит доступность арктических регионов - Чукотки и Якутии - для иностранцев, что будет способствовать развитию туризма на этих территориях. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС представители регионов и туристического бизнеса.

Госдума на заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о расширении возможностей для развития туризма, в том числе круизного судоходства на Дальнем Востоке. Законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе через Владивосток, право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли.

Повышение доступности регионов

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, арктический туризм сейчас активно развивается, однако его ограничивают проблемы с доступностью территорий.

Как пояснил Александр Петренко, руководитель компании "Чукотка-Дискавери", которая организовывает туры по северному региону, сейчас виза для иностранца оформляется в срок от одного до трех месяцев. В то же время заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда.

"Путешествовать на Чукотку априори достаточно проблемно для иностранцев. На территории Чукотского автономного округа действует особый пограничный режим, согласно которому, помимо визы в РФ, необходимо оформлять разрешительные документы, которые согласовывают в ФСБ", - добавила Анжела Быстрых, замгендиректора еще одного организатора туров на Чукотку - компании "Кутх тревел".

В то же время, как отмечает министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких, сейчас арктический туризм - одно из наиболее динамично развивающихся направлений. "Пешеходные походы, экспедиции, лыжные походы, альпинизм и так далее, все это привлекает внимание не только бывалых путешественников, но и туристов, которые хотят открыть для себя Арктику, но не имеют в запасе большое количество дней. Благодаря расширению возможностей электронной визы, арктические регионы России станут более доступными для гостей Дальнего Востока", - сказала она ТАСС.

Увеличение турпотока

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, турпоток в северные регионы вырастет после расширения механизма. Как отметил генеральный директор компании "Ленатурфлот", которая организовывает речные пассажирские перевозки в Якутии, Бактыбек Егоров, круизы в северные населенные пункты популярны у иностранцев, в особенности - у граждан европейских стран.

По его данным, иностранцы составляют до 25% от пассажиров двухдневных круизов к Ленским столбам - природному парку, включенному в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как считает Егоров, сейчас рост турпотока ограничивают сложности с разрешением на въезд, и после расширения механизма электронной визы число иностранных гостей в северных регионах должно вырасти.

Большой интерес иностранцев к арктическим территориям отмечает также гендиректор туристической компании "Саха Туризм" Надежда Гурьева. Она уверена, что Якутия привлекает их природными достопримечательностями.

"Большинство [туристов] желает увидеть живописную природу. Также очень многих интересует экстремальный туризм, в том числе вызывают огромный интерес конные туры на якутских лошадях. <...> На мой взгляд, привлекает иностранцев суровая зима Якутии, которые приезжают, чтобы лично испытать на себе минус 50 [градусов Цельсия]", - сказала она ТАСС.

При этом, по мнению руководителя "Чукотка-Дискавери", после расширения механизма турпоток именно на Чукотку может значительно не увеличиться. "Люди, которые хотят попасть к нам, они готовы приложить достаточно усилить и потратить время, чтобы добраться сюда, это очень мотивированные туристы. С другой стороны, если этот процесс станет легче, то, может быть, появятся и новые желающие прилететь", - пояснил он.

О механизме электронной визы

Механизм электронной визы действует в регионах Дальнего Востока с августа 2017 года. Заявка на получение визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

За время действия механизма Дальний Восток по упрощенному режиму посетили более 120 тыс. иностранцев, всего жителям других государств выдано более 160 тыс. таких виз. Оформить электронную визу могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня 2019 года в перечень стран включен Тайвань. За несколько месяцев гражданам этого государства выдано 343 визы, 159 жителей Тайваня уже посетили Дальний Восток.

Приехать на Дальний Восток по электронной визе можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Анадыре, Чите и Улан-Удэ. Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через несколько железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска.