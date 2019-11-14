В ЕАО более 150 домов признали непригодными для проживания после паводка

ТАСС, 14 ноября. Оценочные комиссии в Еврейской АО признали непригодными для проживания более 150 домов, сильно затопленных во время паводков, которые прошли летом и осенью этого года, сообщило в четверг управление по внутренней политике областного правительства.

"Работа по экспертной оценке жилых помещений, пострадавших от паводка в ЕАО, продолжается. На сегодняшний день непригодными для использования признаны более 150 домов", - говорится в сообщении.

Проживающие в этих домах семьи получат сертификаты на приобретение жилья. На эти цели из федерального бюджета области выделено 116 млн рублей. Первые сертификаты в области начнут выдавать в пятницу.

"В эту пятницу сертификаты получат 11 семей. Вручение первых документов пройдет в областном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении. Семьи получат сертификаты в общей сложности на сумму в 38 млн рублей, уточнили ТАСС в правительстве региона.

Сертификаты дадут их владельцам право приобрести жилье взамен утраченного во время паводков, вызванных сильными дождями, прошедшими в июле-августе на территории Еврейской АО и других дальневосточных регионов. Люди смогут купить равноценное жилье в новостройках и на вторичном рынке. Всего за время паводка в ЕАО было подтоплено 224 жилых дома, большинство из них в Биробиджане. Под воду уходили сотни приусадебных участков, обширные территории сельхозугодий.