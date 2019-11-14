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В ставропольском селе отремонтировали дороги, построенные более 40 лет назад

Средства на ремонт были выделены из дорожного фонда края в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы"

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Дороги, которые построили больше 40 лет назад, отремонтировали в селе Урожайном Ставропольского края, сообщила в четверг пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

"На участках дорог по двум улицам - Пролетарской и Речной - в селе Урожайном Левокумского района завершили работы по обновлению дорожного полотна. Эти дороги крайне важны для местных жителей, так как они являются подъездными путями к школе и двум детским садам. До ремонта дорожное полотно здесь не отвечало никаким нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за годы эксплуатации - более 40 лет с момента строительства - серьезных дорожных работ здесь не проводилось. "Ямы, колеи, трещины и разрушенные обочины мешали безопасному и комфортному передвижению сельчан. Сейчас все ремонтные работы завершены и жители могут беспрепятственно ездить по обновленным дорогам", - отмечается в сообщении.

Средства на ремонт были выделены из дорожного фонда края в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Министерство отмечает, что в этом году четырежды было проведено распределение средств из дорожного фонда края на обновление дорожного полотна на местных участках дорог. В общей сложности, почти 100 муниципалитетов получили средства на ремонт дорог.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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