Концепцию празднования Дня славянской письменности в России обсудят в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и культуры пройдет в Пятигорске Ставропольского края с 20 по 24 ноября, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"С 20 по 24 ноября в Пятигорске пройдет Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и культуры. Событие объединит на одной площадке представителей более 50 субъектов Российской Федерации - учителей-словесников, преподавателей и ведущих научных сотрудников высшей школы в области филологии и литературы, специалистов сферы образования и культуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, результатом конференции станет подготовка проекта единой Концепции празднования Дня славянской письменности и культуры на территории России.

Отмечается, что в рамках конференции пройдет всероссийский семинар-совещание с программой повышения кадрового потенциала педагогов. Кроме того, состоятся интерактивы по формированию единого информационного пространства, мастер-классы и встречи с ведущими специалистами в области развития и функционирования русского языка, проведения Дня славянской письменности и культуры.