Власти Ленобласти обязали собственников карьеров с песком и камнем ремонтировать дороги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области обязали собственников карьеров по добыче песка и камня ремонтировать за свой счет дороги, по которым ездят груженые самосвалы. Теперь, чтобы получить разрешение на карьер, владелец должен заключить соглашение с "Ленавтодором" и взять на себя обязательства отремонтировать используемые трассы, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления по транспорту.

"Открытие новых карьеров с песком и щебнем на территории Ленинградской области потребует от добывающих компаний ремонта участков дорог, по которым проходит тяжелая техника", - говорится в сообщении.

По данным управления по транспорту, соглашения с собственниками карьеров предусматривают, что областное учреждение "Ленавтодор" совместно с добывающей компанией будет оценивать ущерб, а затем фирма будет проводить ремонт за свой счет.

Кроме того, областные дорожные службы планируют установить на региональных магистралях системы автоматического контроля веса грузовиков, которые будут следить за тем, чтобы он не превышал норму.

Как пояснили ТАСС в управлении, вопрос компенсации за дороги актуален, так как сейчас на территории региона действует более 50 крупных карьеров по добыче песка и щебня, в них добывается ежегодно несколько десятков миллионов кубометров минералов. Добытое, как правило, возят тяжелой техникой массой более 40 т, из-за чего разрушается дорожное полотно.

По данным управления, для перевозок добытого песка и камня задействовано около 1 тыс. км региональных трасс. Добыча ведется во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском и других районах региона.