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В Северной Осетии открылся новый тактико-огневой комплекс Росгвардии

Он имеет масштабную инфраструктуру и все необходимые условия для выполнения различных упражнений

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Новый тактико-огневой комплекс открылся в Северной Осетии на полигоне учебного центра Росгвардии "Комгарон". Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Это значимый объект, который позволит спецподразделениям Росгвардии совершенствовать как тактические действия, так и огневую выучку. Мы должны быть всегда готовы встать на защиту наших граждан", - цитирует пресс-служба командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игоря Гетманова.

Новый тактико-огневой комплекс имеет большую площадь, масштабную инфраструктуру и все необходимые условия для выполнения различных упражнений, что позволит спецподразделениям Росгвардии эффективно оттачивать специальные умения и навыки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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