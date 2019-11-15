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Занятия второй смены в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона

Ожидается сильный снег с дождем и ветер со скоростью до 30 м/с

ТАСС, 15 ноября. Власти Петропавловска-Камчатского в пятницу утром решили отменить занятия для второй смены школьников всех классов в связи с надвигающимся на регион циклоном. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Спасатели Камчатского края объявили на 15 ноября экстренное предупреждение на территории пяти районов полуострова. Камчатские синоптики спрогнозировали на территории Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных районах сильный снег с дождем, ветер местами со скоростью до 30 м/с.

"В пятницу, 15 ноября, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

Также отменили все занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в прежнем режиме.

Сейчас в Петропавловске-Камчатском идет мокрый снег, отмечается ветер со скоростью до 10 м/с. По информации местных синоптиков, в течение дня погода испортится, ветер усилится до штормового.

Теги
РоссияКамчатский край
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