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Главную магистраль Сахалина частично закрыли для движения из-за метели

Для обеспечения безопасности на участках "Стародубское - Макаров" и "Ноглики - Оха" задействовали посты ГИБДД

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог по Сахалинской области ограничило движение для всех видов транспорта по трассам Стародубское - Макаров и Ноглики - Оха (участки главной автомагистрали Сахалина на юге и на севере). Об этом в пятницу сообщили в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

Циклон пришел в регион 13 ноября, в среду. Сначала под его влияние попала только северная часть Сахалина и часть морской акватории, на юге и на Курилах наблюдалась солнечная погода без ветра и осадков. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы.

На этих территориях, а также в море у юго-западного побережья Сахалина объявлено штормовое предупреждение до субботы.

"Закрыты для движения всех видов автотранспорта участки "Стародубское - Макаров", "Ноглики - Оха". Для обеспечения безопасности на указанных участках задействованы посты ГИБДД", - говорится в распространенном сообщении.

Помимо этих участков, закрыта для движения автодорога Арсентьевка - Ильинское длиной почти в 30 км, пролегающая в южной части Сахалина.

Из-за непогоды отменили авиарейсы по разным направлениям. Остается нарушенным морское сообщение до Курил. Закрыто автобусное междугороднее сообщение. В порту Корсаков затоплена значительная часть территории, жизни людей ничего не угрожает. Инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала. Практически все суда покинули порт. Электроснабжение не нарушено.

Длина трассы Стародубское - Макаров составляет 161 км. Она располагается на юге Сахалина и соединяет Макаровский и Долинский районы с общим населением в 32 тыс. человек. Длина трассы Ноглики - Оха составляет 230 км, она пролегает на севере острова и соединяет Охинский и Ногликский районы с общей численностью населения в 33,5 тыс. человек. Обе дороги являются частью главной магистрали Сахалина Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг и север острова. Ее длина 851 км.

Теги
РоссияСахалинская область
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