Для родственников жертв двух ДТП в Забайкалье открыли пункт временного размещения

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Пункт временного размещения родственников погибших и пострадавших в двух крупных ДТП, которые менее чем за сутки произошли в Забайкальском крае, развернут в поселке Агинское. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба местной администрации.
В среду вечером и утром в четверг в Агинском районе произошло два ДТП, жертвами которых стали 11 человек. Еще пять человек пострадали. Трое из них находятся в Агинской окружной больнице.
"В общежитии Агинского медицинского колледжа развернут пункт временного размещения для родственников погибших и пострадавших, находящихся в Агинской окружной больнице. Им оказывается медико-психологическое сопровождение", - сказали в пресс-службе.
По данным краевого Минздрава, в Агинской окружной больнице находятся три человека - мужчина с травмами средней степени тяжести, который будет получать помощь на месте, и две женщины, чье состояние оценивается как тяжелое и нестабильное. Женщины пострадали при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками в четверг утром.
В четверг санавиация доставила в Читу мужчину и женщину, которые находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации краевой клинической больницы.
"Специалисты регионального Центра медицины катастроф проведут дополнительный видеоконсилиум с врачами Агинской окружной больницы. Медицинские работники рассмотрят тактику лечения пациентов и вновь вопрос их транспортабельности в Читу", - добавили в пресс-службе министерства.
Вечером 13 ноября в 1 км от поселка Агинское произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus, в результате которого четыре человека погибли, трое пострадали. Утром в четверг на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск в Агинском районе водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с двумя грузовиками. В этой аварии погибли семь человек, еще двое получили травмы. По факту второго ДТП возбуждены уголовные дела. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура в регионе.