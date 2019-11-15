Для родственников жертв двух ДТП в Забайкалье открыли пункт временного размещения

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Пункт временного размещения родственников погибших и пострадавших в двух крупных ДТП, которые менее чем за сутки произошли в Забайкальском крае, развернут в поселке Агинское. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба местной администрации.

В среду вечером и утром в четверг в Агинском районе произошло два ДТП, жертвами которых стали 11 человек. Еще пять человек пострадали. Трое из них находятся в Агинской окружной больнице.

"В общежитии Агинского медицинского колледжа развернут пункт временного размещения для родственников погибших и пострадавших, находящихся в Агинской окружной больнице. Им оказывается медико-психологическое сопровождение", - сказали в пресс-службе.