Инженеры ДВФУ разработали состав ударопрочного бетона для защитных сооружений

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета (ВУЦ ДВФУ) разработали состав ударопрочного бетона, который в 6-9 раз более устойчив к трещинам, чем традиционные образцы. Его можно использовать в Арктике и для изготовления несущих конструкций атомных станций. Об этом сообщила пресс-служба ДВФУ в пятницу.

"Устойчивость к трещинам нового бетона в 6-9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ. Разработку предлагают использовать для защитных сооружений военного и гражданского назначения, несущих конструкций атомных станций и в Арктике. Ударопрочный бетон обладает сейсмоустойчивостью и может выдерживать не только попадание снарядов, но и воздействие цунами. При заливке смесь самоуплотняется, ее можно использовать при возведении сложных форм, в том числе при строительстве подземных сооружений", - сообщила пресс-служба.

Прочность нового бетона возрастает с увеличением ударной силы, которая на него воздействует. При ударе в бетонной плите возникает "эффект резины". Она сжимается и частично пружинит, не растрескиваясь. Такого эффекта удалось добиться за счет армирования бетона - добавки в его состав волокон металла или приморского базальта.

Инженеры ВУЦ ДВФУ предлагают использовать базальтовые волокна и в других видах бетона, которые, например, будут предложены для заливки конструкций на космодроме "Восточный".

40% цемента в новом составе инженеры заменили отходами производства: золой рисовой шелухи, отсевом дробления известняка и кварцевого песка. Это делает производство нового бетона экономически выгодным по сравнению с традиционными образцами, изготовленными по ГОСТу. Пресс-служба отмечает, что при больших объемах производства выгода может быть весьма существенной, вплоть до десятков миллионов рублей. Отмечается, что технологическая схема для производства нового бетона уже существует, проведены переговоры по ее внедрению, а существенных вложений в модернизацию производства не понадобится.

"Нам было важно максимально отсрочить момент появления первой трещины в бетоне, потому что после первой трещины остановить процесс разрушения конструкции уже невозможно. Во всем мире сейчас существует тренд на разработку антитеррористических форм режимных сооружений, которые помогут обезопасить конструкции в случае падения на них самолета или попадания снаряда. Кстати, на следующем этапе мы планируем разработать бетон, способный защищать от радиоактивного излучения", - рассказал профессор ВУЦ ДВФУ, победитель XIII Всероссийского конкурса "Инженер года - 2018" подполковник Роман Федюк.