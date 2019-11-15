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Жители Хабаровска обратились в полицию по поводу несостоявшихся туристических поездок

Всего в полицию поступило 42 заявления

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске начала проверку по жалобам от более чем 40 жителей по поводу несостоявшихся туристических поездок за границу. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю в пятницу.

"Проводится поверка по заявлениям граждан, которые сообщили о том, что они оплатили туристические поездки за рубеж, однако услуги не были предоставлены", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в полицию поступило 42 таких заявления. Сумму ущерба, а также компанию, которая продала гражданам туры, там не назвали.

Теги
РоссияХабаровский край
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