Специалисты создали цифровую модель крупнейшего храма "Херсонеса Таврического"

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты создали цифровую модель собора, построенного в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический", находящемся на предполагаемом месте крещения Святого Владимира, и впервые смогли использовать компьютерное моделирование для проекта ремонта храма. Об этом сообщил ТАСС председатель фонда "Моя история" Иван Есин. Среди других проектов, которые планируется реализовать в музее-заповеднике - реставрация тайного раннехристианского храма и благоустройство территории около купели Святого Владимира.

Место, где располагался древний город Херсонес, значимо для православных христиан. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Сейчас на предполагаемом месте его крещения находится кафедральный собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

"На основе разрозненных архивных сведений и данных геодезических промеров удалось создать информационно-цифровую модель, отражающую текущее состояние здания. По сути, весь собор создан виртуально, чтобы тестировать с помощью точных алгоритмов новые сохранные, инженерные и декоративные решения", - рассказал Есин.

Он уточнил, что благоустройством Свято-Владимирского собора фонд "Моя история" занимается уже несколько лет. В частности, при его поддержке в нижнем храме собора был сделан ремонт и установлена новая купель для крещения.

"Большую трудность представляло отсутствие полной документации по собору. Так сложилось, что многие ее части были утрачены, пришлось провести целое расследование. Были сделаны геодезические промеры здания собора и прилегающей территории", - отметил собеседник.

Фонд намерен в ближайшее время решить задачу модернизация инженерных сетей Свято-Владимирского собора. При разработке проектной документации специалисты использовали цифровую модель здания.

"С помощью компьютерного моделирования, которое прежде было невозможно, мы проработали систему вентиляции и кондиционирования с функциями отопления и фильтрации приточного воздуха. Эти решения - забота о людях, которые приходят в храм, чтобы помолиться", - пояснил Есин.

Купель Святого Владимира

История православия и христианства в целом - одна из важных тем для научных изысканий и построения экспозиций в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Сейчас комплекс является популярным местом для паломников, на территории заповедника действуют два православных храма. Наиболее крупный из них - знаменитый Свято-Владимирский собор. В будущем планируется создать отдельный музей христианства, ведутся работы по реставрации и благоустройству ряда объектов.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова сообщила ТАСС, что также в ближайшие годы планируется реставрация баптистерия (так называют купель для крещения), в котором мог быть крещен князь Владимир, сделавший православие государственной религией в Древней Руси. Первоначально предполагалось провести работы в 2019 году, но позднее сроки изменились.

"В раннем христианстве крещение принимали во взрослом возрасте, баптистерии были вынесены за пределы храма, так как они были большие, обширные. Уже потом, когда крещение стали принимать во младенчестве, стали устанавливать купели внутри храма. В Херсонесе в результате раскопок выявлено несколько баптистериев. Над баптистерием, где, предположительно, крестился князь Владимир, еще в 1990-е годы возведена металлическая ротонда, но сейчас она потеряла эстетический вид, стилистически она не вписывается в концепцию, место требует реконструкции", - уточнила Морозова.

По ее словам, сама купель сохранилась "очень хорошо". Планируется только заменить беседку и благоустроить площадку около баптистерия. "Думаю, будет какая-то визуализация. Может быть, мультимедиа-ресурсы, может быть, что-то рядом поставим в виде миниатюры, макета - в зависимости от того, что позволит закон и что предложит проектировщик", - пояснила директор музея-заповедника.

Она не уточнила, в какие сроки планируется разработать проект и провести работы, а также с чем связан их перенос.

Храм в цистерне

"Очень серьезный проект, который мы сейчас планируем, - консервация и реставрация так называемого подземного или пещерного храма, одного из первых в Херсонесе. Согласно одной из версий, во времена раннего христианства, когда последователи этой религии подвергались гонениям, здесь проводились тайные богослужения первых христиан. Объект очень сложный, поэтому перед началом проектирования нужно провести подготовку, изыскания, изучение археологических материалов, сделанных ранее находок и другое", - рассказали ТАСС в пресс-службе фонда "Моя история".

Сроки проведения работ, отметил собеседник агентства, пока неизвестны. Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" в разговоре с журналистами выразила надежду, что разработка проектной документации для реставрации начнется в следующем году.

Первый замдиректора "Херсонеса Таврического" Татьяна Сарапулкина сообщила ТАСС, что храм находится в северо-восточном района Херсонеса на Главной улице на берегу Карантинной бухты Севастополя. Историки полагают, что это мартирий (храм, возведенный на месте мученичества или на могиле святого, либо на месте описанного в Евангелии события), связанный с памятью одного из херсонесских святых - епископа Василея. Реставрация ему остро необходима, так как под воздействием времени, грунтовых вод и погодных условий он постепенно разрушается.

"Помещение полностью вырублено в скале, причем изначально оно предназначалось для чего-то другого. Скорее всего, это была рыбозасолочная или водосборная цистерна. Потом помещение подрубили, приспособив под храм. В нем появились специальные атрибуты: алтарная апсида с престолом в восточной части, ниша для мощей - в западной", - рассказала Сарапулкина.

"В храм вела лестница, верхняя часть которой тоже была вырублена в скале, а ниже спускались по деревянной лестнице. Перекрывалось помещение сводом, выстроенным из обожженного кирпича. Позднее над пещерным храмом построили часовню, от которой сохранилась только часть апсиды", - добавила она.

Нет подрядчика

Сейчас храм выглядит как яма, накрытая решеткой, у него нет свода, он не защищен от воздействия природных факторов. Кроме того, из-за слоистой структуры камня, в котором выдолблено помещение, даже после небольших дождей вода собирается в храме. Это создает дополнительные сложности. Из-за особого статуса объекта непросто подобрать такое инженерное решение для отвода воды, которое было бы эффективно и соответствовало всем требованиям.

"Сейчас мы собираем сведения о том, как храм мог выглядеть в действительности. После станет понятно, как именно вести работы. Помимо отчетов об археологических исследованиях храма, существует ряд публикаций с реконструкциями и научными интерпретациями этого памятника, из которых мы будем выбирать наиболее соответствующие истине", - сказала Татьяна Сарапулкина.

"Если информации будет недостаточно, то будем искать аналогии. Сложности создает то, что археологические раскопки проводились очень давно, когда не было современной техники и технологий, обеспечивающих точную фиксацию найденных остатков строений и предметов. Нужно понимать, что объект очень сложный объект, под него очень сложно найти подрядчика. Многие компании, рассмотрев предложение, говорят, что не готовы", - добавила она.