Работа главного порта Сахалина нарушена из-за затопления после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Один из двух главных морских портов Сахалина в городе Корсакове в пятницу приостановил работу из-за затопления территории. Об этом сообщили ТАСС в морпункте.

"Порт приостановил работу, уровень воды до колен", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что вода затопила порт до самой железной дороги. В настоящее время погода начинает улучшаться. Вода постепенно уходит.

Ранее в этот же день в порту сообщали ТАСС о том, что ветер вызвал сильное волнение в водной акватории. Из-за этого значительная часть территории порта была затоплена. Угрозы для людей нет, инфраструктура не пострадала. Практически все суда покинули порт.

Циклон пришел в регион 13 ноября. Сначала под его влияние попала только северная часть Сахалина и часть морской акватории, на юге и на Курилах наблюдалась солнечная погода без ветра и осадков. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы. На этих территориях, а также в море у юго-западного побережья Сахалина объявлено штормовое предупреждение до субботы. В настоящее время на Сахалине и Курилах идет снег, скорость ветра составляет до 15 м/c. Температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась с плюсовой до минус шести градусов. Также на Дальнем Востоке на пятницу объявлено штормовое предупреждение в Магаданской области, но до нее циклон еще не дошел.

Сейчас на Сахалине закрыты важные участки автодорог, нарушено междугороднее автобусное сообщение. Из-за непогоды отменены авиарейсы до Курильска (остров Итуруп, Курилы) и обратно, задержаны рейсы в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Москву, а также внутрирегиональный рейс до Шахтерска. Также остается нарушенным морское сообщение до Курил. Электроснабжение не нарушено. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Корсаковский морской торговый порт - один из главных портов Сахалина. Он принимает до 80 процентов грузопотока всей Сахалинской области и является одним из крупнейших операторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация в котором продолжается круглогодично. Ежегодный грузооборот порта - более 1,5 млн тонн. Вторым главным портом Сахалина является порт Холмск.