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В Железноводске в детских садах откроются дополнительные ясельные группы

Они начнут свою работу с 1 августа 2020 года

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Дополнительные ясельные группы откроют в детских садах в ставропольском городе Железноводск в рамках национального проекта "Демография", сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте в 2020 году по проекту "Демография" четыре дошкольных учреждения ждет масштабная реорганизация. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в них будут оборудованы дополнительные места для 100 малышей в возрасте от полутора до трех лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в детских садах отремонтируют групповые комнаты, уже купили специальную мебель для малышей и методическую развивающую литературу, а также будут переоборудованы ванные комнаты. "На эти цели из краевого бюджета выделено более 4 млн рублей. Ясельные группы в детских садах начнут свою работу с 1 августа 2020 года", - отмечается в сообщении.

В Железноводске продолжается строительство нового детского сада на 150 детей в возрасте от двух месяцев и до восьми лет. Всего в курортном городском округе дошкольные учреждения посещают 2654 ребенка.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Его общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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