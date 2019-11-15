В отдаленном селе Ингушетии отремонтируют единственную школу и построят новую

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены отремонтировать обветшавшую единственную школу в сельском поселении Инарки Малгобекского района и в рамках нацпроекта "Образование" построить новую, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Республиканским Минстроем заложено возведение до 2021 года школы на 720 мест в Инарках в рамках нацпроекта "Образование". Глава Ингушетии поручил рассмотреть возможность проведения реконструкции обветшавших зданий единственной в селе школы, параллельно строительству нового здания. Таким образом, при наличии двух школ село будет обеспечено ученическими местами в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщается, старая школа состоит из двух корпусов 1923 и 1973 годов постройки, капитального ремонта не производилось. По своим характеристикам она рассчитана на 320 мест, но в настоящее время в школе обучаются 623 ученика в две смены. При этом в Инарках существует дефицит в 303 ученических местах.

"Однако данный фактор не влияет на качество образования: по демонстрируемым результатам школа № 12 является одной из лучших в республике", - уточняют в ведомстве.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.