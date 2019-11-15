Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В отдаленном селе Ингушетии отремонтируют единственную школу и построят новую

В селе существует нехватка в 303 ученических местах

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены отремонтировать обветшавшую единственную школу в сельском поселении Инарки Малгобекского района и в рамках нацпроекта "Образование" построить новую, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Республиканским Минстроем заложено возведение до 2021 года школы на 720 мест в Инарках в рамках нацпроекта "Образование". Глава Ингушетии поручил рассмотреть возможность проведения реконструкции обветшавших зданий единственной в селе школы, параллельно строительству нового здания. Таким образом, при наличии двух школ село будет обеспечено ученическими местами в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщается, старая школа состоит из двух корпусов 1923 и 1973 годов постройки, капитального ремонта не производилось. По своим характеристикам она рассчитана на 320 мест, но в настоящее время в школе обучаются 623 ученика в две смены. При этом в Инарках существует дефицит в 303 ученических местах.

"Однако данный фактор не влияет на качество образования: по демонстрируемым результатам школа № 12 является одной из лучших в республике", - уточняют в ведомстве.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
В Ульяновской области будет создано агентство здорового социального питания
Главной задачей организации станет усиление контроля за безопасностью питания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС