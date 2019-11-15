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Городская больница Пятигорска получила более 100 единиц нового оборудования

Оно позволит проводить более точную диагностику и успешнее лечить последствия инсульта

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Новое оборудование для лечения больных с сосудистыми заболеваниями получила городская больница Пятигорска в рамках национального проекта "Здравоохранение". Оно позволит проводить более точную диагностику и успешнее лечить последствия инсульта, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

В первичное сосудистое отделение неврологии городской больницы Пятигорска госпитализируются больные с сосудистыми катастрофами: инфарктами миокарда и инсультами. Оснащение таких структурных подразделений новым современным оборудованием - задача нацпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

"Первичное сосудистое отделение неврологии за последний месяц получило более 100 единиц нового оборудования. Переоснащение отделения сделает медицинскую помощь более доступной, позволит успешнее лечить последствия инсульта, точнее проводить диагностику и эффективнее - профилактику", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности отделение получило 40 новых функциональных кроватей, шесть реабилитационных аппаратов "Мотомед" для развития движения в ноге, а также стабилометрические платформы - приборы для анализа способности человека управлять телом и обеспечения биологической обратной связи по опорной реакции. Кроме того, получен новый роботизированный комплекс для локомоторной терапии с расширенной обратной связью.

"С помощью этого оборудования врачам и медсестрам будет максимально удобно проводить различные медицинские манипуляции, чтобы вывести больного из критического состояния в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении слова заведующей отделением Елены Шкребец. Министерство отмечает, что в декабре в отделение поступит еще порядка 20 единиц оборудования. Это будут аппараты для искусственной вентиляции легких, аппараты УЗИ, компьютерный томограф и другая медицинская техника. Общая сумма закупки - порядка 188 млн рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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