Открытую в Ингушетии в 2018 году школу закрыли из-за предаварийного состояния

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Ингушетии приостановил работу открытой в 2018 году школы в микрорайоне Малгобека для переселенцев из оползневой зоны. Учреждение находится в предаварийном состоянии, его сдали в эксплуатацию без разрешительных документов, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Открывшаяся в сентябре 2018 года школа №16 для переселенцев из оползневой зоны во втором микрорайоне Малгобека находится в предаварийном состоянии. В связи с этим, а также в виду отсутствия разрешительных документов о приемке и вводе объекта в эксплуатацию и, как следствие, отсутствия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, Малгобекским городским судом решено приостановить работу школы до получения указанных документов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, школа рассчитана на 704 места и построена в рамках федеральной целевой программы. Несмотря на малый срок эксплуатации, трехэтажное здание площадью свыше 4 тыс. кв. м уже малопригодно для пребывания в нем детей: сооружение испещрено трещинами, в том числе и в несущих конструкциях, в некоторых кабинетах обнаруживается сырость, ударопоглощающее покрытие спортивного зала не соответствует нормативам, зафиксированы нарушения комплексной безопасности.

Как заявлял ранее глава региона Махмуд-Али Калиматов, подрядчиков, построивших непригодные объекты, обяжут исправить все недостатки. Также недобросовестные застройщики будут вноситься в черный список, и им запретят возводить в регионе социально значимые объекты. Власти региона намерены закрывать недавно построенные соцобъекты, которые сдали в эксплуатацию с нарушением строительных норм.