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"Россети" начали в Ингушетии месячник борьбы с хищениями электроэнергии

Масштабные рейды энергетиков пройдут в населенных пунктах, где зафиксирован возросший уровень неучтенного потребления

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" начала месячник по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии в Ингушетии. В течение ноября в регионе будут проводиться масштабные рейды, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Ноябрь 2019 года объявлен нами месяцем борьбы с хищениями электроэнергии в Ингушетии - в населенных пунктах, где зафиксирован возросший уровень потерь, стартовали масштабные рейды энергетиков. Усиливая борьбу с неучтенным потреблением, энергокомпания, прежде всего, защищает интересы добросовестных абонентов. Таким образом, мы сокращаем потери в сетях, уровень которых учитывается при формировании тарифов, повышаем качество и надежность электроснабжения", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

Как сообщается, в регионе проводится информационно-разъяснительная акция "Стоп, энерговор!". К примеру, в Малгобекском районе энергетики напомнили предпринимателям о необходимости погасить задолженность и разъяснили меры ответственности за несвоевременное внесение платежей. В результате часть бизнесменов полностью оплатила счета на месте - 175 тыс. рублей.

Всем нарушителям вручаются памятки с информацией о размерах штрафов за неучтенное потребление электроэнергии и его возможных последствиях, а рядом с их объектами энергетики размещают яркие стикеры, предупреждающие окружающих о том, что "бизнес принадлежит энерговору".

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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