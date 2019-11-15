Энергетики в Ингушетии помогли 100 семьям, жаловавшимся на проблемы с электроснабжением

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Бесперебойным электричеством за три дня обеспечили энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" 100 семей Малгобекского района, после их обращения к компании в соцсети с просьбой о помощи, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

По информации пресс-службы, жители села Средние Ачалуки пожаловались в соцсетях в филиал энергокомпании на низкое напряжение в 90-100 вольт и на то, что из-за тусклого освещения их дети не имеют возможности выполнить школьное домашнее задание.

"За три дня шесть специалистов Малгобекских районных электросетей решили для 100 семей проблему с перепадами напряжения, повысили их электробезопасность, снизили вероятность аварийных отключений и сняли существующие ограничения по технологическому присоединению новоселов", - говорится в сообщении.

Для жителей была установлена дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА и перераспределены нагрузки. Также заменены 100 метров оголенного провода на самонесущий изолированный, построен новый участок воздушной ЛЭП протяженностью 300 метров.

Как сообщается, участок находился вне зоны ответственности компании, но энергетики не оставили просьбу без внимания.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годов стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.