На Ставрополье разработали новую схему обращения с отходами

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Новую схему обращения с отходами, которая доступна в электронном варианте, разработали на Ставрополье в рамках нацпроекта "Экология". Схема содержит полную информацию о мусорной отрасли региона, в пятницу сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"На создание обновленного варианта Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и ее электронной модели, ушло несколько месяцев. Теперь она содержит полную информацию о мусорной отрасли в крае", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, в ней аккумулированы данные обо всех источниках образования отходов и контейнерных площадках, обнаруженных свалках, объектах обращения с отходами - существующих и планируемых к созданию в ближайшие годы, о логистике отходов, пунктах приема вторсырья.

"Разработчики постарались сделать электронную модель интуитивно понятной пользователю любого уровня. Ознакомиться с ней можно уже сейчас на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. С 15 ноября электронная модель территориальной схемы доступна для общественного обсуждения", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что к работе над схемой привлекли все заинтересованные органы власти, краевых парламентариев, контролирующие и надзорные ведомства, общественные организации, а также региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".