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Создание пяти новых "Кванториумов" начнется на Ставрополье с 2020 года

Четыре парка будут стационарными и один мобильным - для выезда в сельские территории

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют начать работу по созданию пяти новых технопарков "Кванториум" в крупных городах региона с 2020 года. Четыре парка будут стационарными и один мобильным, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора края.

"С 2020 года в крае будет создано еще четыре "Кванториума" в Буденновске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. На базе технопарка "Кванториум - Ставрополь" также будет создан мобильный технопарк "Кванториум" для выезда в сельские территории", - говорится в сообщении.

В пятницу глава региона Владимир Владимиров и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников осмотрели работу пока единственного "Кванториума" в регионе. Он находится в Шпаковском районе края недалеко от города Ставрополя. Технопарк открыт в 2017 году, в нем обучаются около тысячи детей.

"Со следующего года мы запускаем долгосрочную программу "Дети Ставрополья". Ее главная цель - создание в крае условий для наилучшего образования. В том числе будет проведена модернизация оборудования кабинетов химии, физики и биологии во всех школах края", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимирова.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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