Ивановские власти завершили ремонт автодороги в Нижний Новгород протяженностью 57 км

ИВАНОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Ремонт автодороги "Иваново - Нижний Новгород", проходящей по территории Ивановской области на участке в 57 км, завершен. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на VI Всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове.

В июле этого года губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава Нижегородского региона Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, была достигнута договоренность о совместном ремонте автомобильной дороги Иваново - Нижний Новгород с тем, чтобы полностью привести трассу в нормативное состояние. Со стороны Ивановской области необходимо было отремонтировать 57 км, со стороны Нижегородской - 47 км.

"В этом году, буквально две недели назад, закончили свою часть дороги "Иваново - Нижний Новгород". Это важный экономический центр для нас. Нижегородцы весной закончат свою часть - будет современная качественная дорога до этого важного экономического центра", - сказал губернатор.

Как уточнили ТАСС в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, общая протяженность трассы "Иваново - Нижний Новгород" составляет около 95 км, 38 из которых - от Иванова до Палеха - регион отремонтировал в прошлом году. В этом году ремонтные работы велись на участке от Палеха до границы с Нижегородской областью. За два года на реализацию проекта было направлено 1,5 млрд рублей, большая часть средств была выделена из федерального бюджета.

Всероссийский форум легкой промышленности проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году его по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского впервые провели в Иванове. На форуме подводят итоги работы отрасли, обсуждают ключевые вопросы и проблемы, определяют новые направления развития отечественной легкой промышленности.