Бездомных животных в Черкесске отметят клипсами

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация города Черкесска в Карачаево-Черкесии планирует организовать отлов и стерилизацию бездомных животных, после чего все они будут отмечены клипсами и выпущены на волю. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе мэрии города.

"Мэр республиканской столицы Руслан Тамбиев инициировал мероприятия по отлову бездомных собак без применения насилия. С 16 ноября в течение месяца планируется стерилизовать 46 животных, установленных по обращениям граждан <…>. Животному, прошедшему полный курс обследования, вакцинации и стерилизации, прикрепят клипсу, чтобы его можно было отличить, и выпустят в месте отлова", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, эти мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и в рамках социальной программы "Отлов - стерилизация - вакцинация - возврат".

"Собаки, прошедшие необходимые процедуры, как правило, не агрессивны, если их не провоцировать. Однако, как отмечают эксперты, ситуация с безнадзорными животными на улицах станет намного лучше, если владельцы собак начнут стерилизовать своих питомцев и делать прививки, а не выбрасывать их на улицу, как ненужную вещь, или подбрасывать в приют", - добавили в мэрии.