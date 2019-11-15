Синоптики прогнозируют зимнюю погоду для Урала и бабье лето на юге страны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обширный антициклон сейчас определяет погоду на значительной части Евразии, вследствие чего в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке продолжится температурная зима, а на юге страны - сухие, теплые и солнечные дни, сообщила ТАСС в пятницу ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"За Уралом и на севере Европейской части России на выходных днях продолжится зимняя погода. Очень сильные морозы, которые установились в Сибири, в разных регионах где-то сохранятся, где-то область морозной погоды будет мигрировать. Это связано с тем, что действительно обширный антициклон удерживает под своим влиянием незначительную часть Азиатской территории страны, юг Урала и продвигается на юго-запад, простираясь до Черного моря. Теплые дни на Русской равнине, юге страны сохранятся", - сказала она.

Камчатка и Чукотка: мороз и ветер

На Дальнем Востоке, в тылу циклона, происходит понижение температуры, только в Приморье погода относительно спокойна. Температура во Владивостоке в субботу ночью повысится до 0-2 тепла, в воскресенье - до нуля градусов. Ожидается ветер, в воскресенье - до штормовых значений. В континентальных районах ветер в субботу ослабеет, а морозы усилятся до 13-18 градусов, в горных районах - до 23. На побережье ожидается более мягкая погода - 4-9 градусов со знаком "минус", днем - 0-5 тепла.

В Хабаровском крае на выходные порывы ветра, в пятницу достигающие 33 м/с, также будут ослабевать до 17-22 м/с, на побережье - 20-24 м/с. Ожидается снег, местами сильный. Здесь в субботу днем прогнозируют 3-8 градусов мороза, с понижением в воскресенье до 6-8 градусов. Морозная температура удержится и на Камчатке, в этом регионе ветер может усиливаться до 15-20 м/с. Такая же примерно погода и в Магаданской области. Порывистый ветер на Чукотке будет достигать 25 м/с.

В Якутии в воскресенье ожидается понижение температуры. Ночью - 24-29 градусов мороза, местами до 30-35 градусов. В дневные часы - 18-23 градуса за знаком "минус".

На территории Европейской России по-прежнему сказывается влияние антициклона. В Ненецком округе, по прогнозам синоптиков, в субботу ожидается дождь со снегом, гололед и метель, на побережье ветер. В Коми - гололед и изморозь. На севере сильные осадки - мокрый снег, метель и ветер с порывами 16-21 м/с, на востоке 0-5 градусов мороза ночью в субботу и около нуля градусов - днем. А в воскресенье синоптики прогнозируют понижение температуры до 4-9 градусов мороза, ночью - до минус 2-7 градусов и снег.

Сибирякам и жителям Урала обещают оттепель

Циклон, который придет с северо-запада, принесет в воскресенье ослабление морозов в Сибири, где потеплеет на 10 градусов. Повышение температуры коснется районов Юго-Западной Сибири, где температура воздуха понижалась до 30-35 градусов мороза. Их ослабление принесет циклон, который придет с северо-запад, но вместе с тем и ветреную погоду со снегопадами, метелями и температурой до 25 градусов мороза в ночь на воскресенье. Днем в воскресенье температура резко повысится местами до нуля градусов, но в основном небольшой "минус" удержится.

В центральных и южных районах Красноярского края - Хакасии и Туве - также начнется ослабление морозов. В субботу здесь ожидается 15-20 градусов со знаком "минус", но уже в воскресенье потеплеет примерно на шесть градусов. При этом ожидается снегопад.

На Урале температура повышается до обычных для этого времени значений и в выходные дни превысит норму. Ночью здесь будет 2-7 градусов мороза, днем в Свердловской области и Пермском крае - до 0-1 градуса, в Челябинской и Курганской областях прогнозируют повышение температуры до нулевых значений, местами пройдет снег.

В центре Европейской части России будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Преобладающая температура воздуха днем - от 5 мороза до 2 тепла, днем 0-7 тепла. На северо-востоке, в Черноземье, до 7 тепла.

На юге - суховеи и солнце

На Юге страны на выходных днях ожидается сухая и ветреная погода. Порывы ветра в Ставропольском крае могут достигать 22-25 м/с. Температура на юге по ночам ожидается около нуля градусов в северных районах, на юге в Северо-Кавказском округе и Кубани - до 5 градусов тепла. В Ростовской и Волгоградской областях в дневные часы - 5-10 градусов, в южных регионах - 9-14 градусов тепла, в Сочи температура еще выше.

По прогнозам Гидрометцентра страны, антициклон сохранит в Москве на выходные сухую и не по сезону теплую погоду. Температура воздуха в субботу ночью составит около нуля градусов, днем - 4-6 тепла. В ночь на воскресенье станет немного теплее - 1-3 градусов со знаком "плюс". Днем в воскресенье, как и в субботу, столбик термометра не опустится ниже 4-6 градусов тепла.