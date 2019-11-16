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Компенсации жителям Приморья за изъятых из-за чумы свиней животных превысит 40 млн рублей

Выплаты на общую сумму 15,7 млн рублей уже получили более 100 человек
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Жители Приморья получат более 40 млн рублей компенсации за изъятых из-за африканской чумы свиней (АЧС) животных, сообщила в субботу пресс-служба администрации края.

"Жителям края, чьи животные были изъяты и ликвидированы в результате АЧС, выплатят 40,3 млн рублей", - процитировала пресс-служба слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрия Кузина.

Компенсации на общую сумму 15,7 млн рублей на сегодняшний день получили более 100 человек. Африканская чума свиней в настоящее время зафиксирована в дикой природе Ханкайского, Красноармейского, Пожарского районов, Лесозаводского городского округа и в личном подсобном хозяйстве в селе Пожарское. Здесь выставлены ветеринарные посты и установлены дезбарьеры. Жителям Приморья рекомендуют снизить численность поголовья свиней, забив их на мясо.

По данным властей, африканская чума свиней была обнаружена в одном из хозяйств Пограничного района в июле.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания.

Теги
РоссияПриморский край
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