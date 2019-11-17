Анабарское плато войдет в число маршрутов туристического кластера в Красноярском крае

НОРИЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Анабарское плато - один из древнейших горных массивов на Земле, расположенный на северо-востоке Красноярского края, - войдет в число маршрутов туристско-рекреационного кластера "Арктический", создаваемого в регионе. Об этом сообщил ТАСС директор Агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов во время мероприятий, приуроченных к рабочей встрече представителей Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM).

Кластер "Арктический" создается в Красноярском крае. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана - экстремального и экологического.

"Уже в этом году, мы планируем, что маршрут будет разработан. В августе этого года мы ездили командой АРН и специалистами на Анабарское плато, исследовали, поставили координаты", - сказал Миронов.

По его словам, одной из точек путешествия может стать место аварийной посадки в середине прошлого века самолета Ли-2. "Он хорошо сохранился и производит впечатление", - подчеркнул директор АРН. Тогда, осенью 1964 года, из-за ошибки определения местонахождения борта в воздухе самолет задел вершины сопок и упал на землю. Экипаж и пассажиры получили травмы, но никто не погиб.

"[На плато] красивейшие реки, там такая атмосфера... кажется, что не ступала нога человека, такое впечатление, что сейчас динозавры выйдут из-за угла. Естественно, там и рыбалка: таймень и другие виды сиговых пород рыб", - сказал Миронов.

С 14 по 17 ноября делегаты WWCAM, среди которых представители городов Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи, Монголии и России, работают в Норильске.