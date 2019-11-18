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В ЕАО в 2020 году откроют 17 "Точек роста" в рамках нацпроекта

На создание центров для области предусмотрено около 17 млн рублей из федерального бюджета

ТАСС, 18 ноября. Власти Еврейской АО к началу учебного года в 2020 году откроют 17 инновационных центров образования детей "Точка роста" в школах по национальному проекту "Образование". Об этом ТАСС сообщила в понедельник председатель Комитета образования областного правительства Татьяна Пчелкина.

Центры "Точка роста" - это созданные на базе школ в селах и малых городах образовательные центры по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. В этом году на эти цели по нацпроекту "Образование" в стране было направлено 3,8 млрд рублей. На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено оборудование. Ожидается, что к 2024 году будет создано не менее 20 тыс. центров. В ЕАО в 2020 году "Точки роста" откроются впервые.

"В области будет создано 17 центров "Точка роста" в школах по всем муниципалитетам области. Образовательные учреждения получат новое оборудование, смогут обновить материалы для уроков по основам безопасности жизнедеятельности, технологии, информатики, будут организованы коворкинг-центры для детей", - сказала Пчелкина.

Пчелкина сообщила, что на создание центров для области предусмотрено около 17 млн рублей из федерального бюджета. Необходимый ремонт в школах начнется летом, а откроются они к началу нового учебного года.

"Помимо открытия "Точек роста", в школах и других образовательных учреждениях области идут работы по проведению высокоскоростного интернета, по закупке новой компьютерной техники. В 2020 году на эти цели для 47 учреждений направят 102 млн рублей по нацпроекту", - сказала Пчелкина.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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