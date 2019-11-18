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Синоптики прогнозируют двухдневные сильные морозы на Урале

На севере Свердловской области ожидается температура ниже 30 градусов
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Морозы до 30 градусов ожидаются в Уральском федеральном округе 19 и 20 ноября. Об этом сообщили в региональных МЧС и гидрометцентрах.

"Температура ниже 30 градусов будет на севере Свердловской области. В Екатеринбурге будет около 25-26 градусов мороза в ночные часы, днем 20-23 градусов мороза. Такой крепкий мороз ненадолго, завтра-послезавтра, затем начнутся смягчения, но существенных оттепелей не ожидается", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Она добавила, что аналогичная ситуация будет в Челябинской и Курганской областях, где морозы могут задержатся до четверга, 21 ноября.

В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что в ближайшие сутки в регионе пройдут два атмосферных фронты, которые затянут на территорию области холодный воздух из северных широт. В ближайшие двое суток в Челябинской области минимальная утренняя температура составит 20-25 градусов мороза, а среднесуточная - 18-20 градусов при среднедекадной норме в минус восемь градусов. Сейчас в Челябинске и окрестностях плюс один градус.

По данным специалистов Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ближайшую неделю ожидается резкое понижение температуры. Во вторник, 19 ноября, будет пасмурная погода, дневная температура опустится до 21 градуса мороза, ночью - до 24. Морозная погода продержится в регионе до пятницы, 22 ноября: дневная температура составит около пяти градусов мороза, ночью - минус 14.

По информации на сайте гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в регионе 19 и 20 ноября днем ожидается температура воздуха до минус 24-29 градусов, ночью до минус 30 градусов, на севере округа похолодает до минус 34 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с. В ряде муниципалитетов ожидается небольшой снег, изморозь.

В первой половине следующей недели на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. По данным регионального ГУ МЧС России, температура понизится ночью до минус 31-36, днем до минус 19-24 градусов. В некоторых районах Ямала ученики начальных классов переведены на дистанционное обучение в связи с морозами. В частности, 18 ноября в Ноябрьске некоторые ученики 1-5 классов по решению родителей остались дома и были переведены на дистанционное обучение.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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