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На Ставрополье три населенных пункта обеспечили качественной водой

Таким образом, качественное водоснабжение получили 10 тыс. жителей села Левокумка, поселка Загорский и левобережной части поселка Первомайский

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Качественное водоснабжение получили 10 тыс. жителей трех населенных пунктов Ставропольского края, которые неоднократно жаловались на проблемы с водой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В Минераловодском городском округе завершена замена аварийного участка подводящего водовода, что позволит улучшить качество водоснабжения для 10 тыс. жителей села Левокумка, поселка Загорский и левобережной части поселка Первомайский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на капитальный ремонт 5 км участка водовода из краевого запаса материальных ресурсов были выделены современные полиэтиленовые трубы. Их спайка и укладка в землю уже завершены. Сейчас завершается промывка системы и пуско-наладочные работы, после чего воду по отремонтированным сетям запустят в штатном режиме.

"Необходимость реконструкции сетей, подающих воду в Левокумку, поселки Загорский и Первомайский, назрела давно, жители не раз обращались в министерство с "водной" проблемой. Старый стальной водовод не справлялся с возросшей потребностью населения в воде, особенно в летний период, когда разбор ресурса резко увеличивается. Замена аварийных сетей на новые долговечные полиэтиленовые трубы полностью снимет проблему не только дефицита, но и качества подаваемого ресурса", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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