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Построенную к ЧМ-2018 "Волгоград-арену" передали в собственность региона

Глава региона Андрей Бочаров поручил предусмотреть необходимый объем финансирования и представить предложения по дальнейшему развитию стадиона

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года 45-тысячный стадион "Волгоград-арена" передали в собственность Волгоградской области, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Арена построена на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового футбольного первенства стадион стал базовым для волгоградской команды "Ротор", которая выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги. Управлять стадионом было поручено федеральному госучреждению "Спорт-ин".

"Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о безвозмездной передаче комплекса сооружений стадиона "Волгоград-арена" в собственность Волгоградской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава региона Андрей Бочаров поручил оперативно провести весь комплекс мероприятий по принятию стадиона в собственность Волгоградской области. "Предусмотреть в бюджете на 2020 и последующие годы необходимый объем финансирования. <...> Подготовить и представить предложения по использованию территории и объектов стадиона в рамках программы наследия, представить предложения по дальнейшему развитию стадиона путем строительства дополнительных спортивных объектов для расширения перечня услуг, оказываемых жителям Волгоградской области", - приводит пресс-служба слова Бочарова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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