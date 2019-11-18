Синоптики прогнозируют снег и морозы на территории Поволжья

ТАСС, 18 ноября. Осень окончательно покидает регионы Приволжского федерального округа, на место нетипично теплой погоды, которая наблюдалась здесь на прошлой неделе, приходят морозы и снегопады, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"С начала недели в Поволжье начнется похолодание: средние температуры воздуха составят минус 5-10 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прохладнее всего будет в Удмуртии, Башкортостане, Пермском крае, Оренбургской и Кировской областях, где зима фактически уже началась. В частности, с середины недели в Оренбургской области ожидается значительное похолодание - до минус 22-27 градусов, а в Пермском крае в ночь на вторник ожидается похолодание с минус 4 до 23 градусов. В Кировской области, где пока относительно тепло, на оживленных улицах снег уже превратился в грязь и слякоть.

В Татарстане и Нижегородской области погода со знаком "плюс" продержится как минимум до среды. Но затем столбик термометра также неизбежно начнет падать. Дольше всего осень задержится в Саратовской и Самарской областях. "Только в четверг сюда придет похолодание до минус 5-7 градусов. При этом снега или дождя не будет", - отметили в "Фобосе".

Относительное потепление ожидается на следующей неделе, однако настоящего тепла теперь, видимо, не стоит ждать до весны, резюмировал собеседник агентства.