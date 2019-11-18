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Синоптики прогнозируют снег и морозы на территории Поволжья

Температура воздуха опустится до 27 градусов

ТАСС, 18 ноября. Осень окончательно покидает регионы Приволжского федерального округа, на место нетипично теплой погоды, которая наблюдалась здесь на прошлой неделе, приходят морозы и снегопады, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"С начала недели в Поволжье начнется похолодание: средние температуры воздуха составят минус 5-10 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прохладнее всего будет в Удмуртии, Башкортостане, Пермском крае, Оренбургской и Кировской областях, где зима фактически уже началась. В частности, с середины недели в Оренбургской области ожидается значительное похолодание - до минус 22-27 градусов, а в Пермском крае в ночь на вторник ожидается похолодание с минус 4 до 23 градусов. В Кировской области, где пока относительно тепло, на оживленных улицах снег уже превратился в грязь и слякоть.

В Татарстане и Нижегородской области погода со знаком "плюс" продержится как минимум до среды. Но затем столбик термометра также неизбежно начнет падать. Дольше всего осень задержится в Саратовской и Самарской областях. "Только в четверг сюда придет похолодание до минус 5-7 градусов. При этом снега или дождя не будет", - отметили в "Фобосе".

Относительное потепление ожидается на следующей неделе, однако настоящего тепла теперь, видимо, не стоит ждать до весны, резюмировал собеседник агентства.

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