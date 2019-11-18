Синоптики обещают ночные морозы регионам Центральной России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание на 5-10 градусов на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) 19-20 ноября. Так, в Воронежской и Липецкой областях в этот период ожидается до минус 10 градусов ночью, в Орловской - до минус 7 градусов, в дневные часы в большинстве регионов прогнозируется понижение температуры до минус 2-5 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным сайта Гидрометцентра России, с 19 ноября на погоду в ЦФО начнет оказывать влияние холодный антициклон арктического происхождения, центр которого будет перемещаться с Карского моря на северный Урал. Атмосферное давление будет интенсивно расти, к 20 ноября температура воздуха понизится в среднем на 5-10 градусов.

Как сообщили ТАСС в Воронежском областном ЦГМС, в регионе со вторника начинается похолодание. "До четверга мы прогнозируем постепенное понижение температуры воздуха, в ночь на вторник ожидается минус 4 градуса и плюс 1 градус днем. С четверга - до минус 10 градусов ночью, до минус 5 градусов днем. Похолодание продержится в пятницу и субботу, но потом, вполне возможно, погода поменяется. И сказать, что к нам окончательно пришла зима, мы еще не можем", - сказал дежурный синоптик.

Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. "Мы ожидаем, что климатическая зима придет в Орловскую область в среду - четверг, прогнозируются дневные заморозки - до минус 3 градусов, ночные - до минус 7 градусов. В понедельник и вторник сохраняется вероятность небольших дождей", - сказали ТАСС в региональном ЦГМС.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Ярославской областях в ночь на 20 ноября прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 2-4 градусов, в среду днем будет около минус 3-6 градусов. Такая же температура сохранится в ночь на четверг, отметили в местных гидрометцентрах.

Немного теплее 19 и 20 ноября будет в Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, где воздух в дневные часы прогреется до плюс 2-3 градусов, но в ночь на четверг похолодает до минус 2-5 градусов. В среду в Тульской и Курской областях, по данным местных ЦГМС, возможен небольшой снег.