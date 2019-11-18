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Электросетевые объекты Ставрополья готовы к нагрузкам в зимний период

В рамках подготовки к отопительному сезону проведен плановый ремонт оборудования на пяти подстанциях

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Электросетевые объекты Ставрополья готовы к максимальным нагрузкам в зимний период, сообщила в понедельник пресс-служба филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга.

"Электросетевые объекты Россети ФСК ЕЭС в Ставропольском крае готовы к работе в сезон максимальных нагрузок. Ремонтная программа по итогам 10 месяцев текущего года выполнена на 100%. Работы профинансированы на 51,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках подготовки к отопительному сезону проведен плановый ремонт оборудования на пяти подстанциях. Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ сформированы 10 ремонтных бригад, оснащенных 50 единицами высокопроходимой и специальной техники. Заключены соглашения с подрядными организациями о привлечении в случае необходимости дополнительных ресурсов, обеспечено взаимодействие с подразделениями МЧС и региональными органами власти. Укомплектованность аварийного резерва составляет 100%, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 10 месяцев 2019 года в сетях филиала компании - МЭС Юга, в зону обслуживания которого входит Ставропольский край, удельная аварийность снизилась на 27% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года

На территории Ставрополья ФСК ЕЭС обеспечивает бесперебойную работу семи подстанций общей трансформаторной мощностью 4 414 МВА (мегаватт-ампер).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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