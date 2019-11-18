Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии отремонтиуют 12 мостов

В республике также появится четырехполосная дорога с освещением от границы со Ставропольским краем до Псыжа

ЧЕРКЕССК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют отремонтировать 12 региональных мостов, а также построить новую четырехполосную дорогу к курорту "Архыз". Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram после встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

"Поблагодарил министра, всех коллег из Минтранса за огромную работу, которую мы проводим по ремонту федеральных дорог и мостов, в том числе за участок через Усть-Джегуту, что позволило в десятки раз снизить количество ДТП и сохранить людям жизни. Обратился с просьбой к министру транспорта России поддержать реконструкцию важных для нас транспортных направлений, в том числе тех, о которых говорили люди в ходе недавнего прямого эфира. Принято решение, что будет отремонтировано 12 региональных мостов, в том числе четыре в следующем году. Заручились поддержкой министра строительства четырехполосной дороги с освещением от гр. со Ставропольским краем до Псыжа, а также по направлению к курорту "Архыз", включая объезд Черкесска, в том числе через ул. Космонавтов, уже сделанную трассу Усть-Джегута-Кумыш, а также новый участок - Кумыш - поворот к курорту "Архыз" в объезд ст. Зеленчукская", - написал Темрезов.

Он отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
В Росгидромете назвали опасным создание крупных искусственных территорий в Невской губе
Начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Цепелев считает, что это может создать угрозу наводнения в городе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС