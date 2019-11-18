В Карачаево-Черкесии отремонтиуют 12 мостов

ЧЕРКЕССК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют отремонтировать 12 региональных мостов, а также построить новую четырехполосную дорогу к курорту "Архыз". Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram после встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

"Поблагодарил министра, всех коллег из Минтранса за огромную работу, которую мы проводим по ремонту федеральных дорог и мостов, в том числе за участок через Усть-Джегуту, что позволило в десятки раз снизить количество ДТП и сохранить людям жизни. Обратился с просьбой к министру транспорта России поддержать реконструкцию важных для нас транспортных направлений, в том числе тех, о которых говорили люди в ходе недавнего прямого эфира. Принято решение, что будет отремонтировано 12 региональных мостов, в том числе четыре в следующем году. Заручились поддержкой министра строительства четырехполосной дороги с освещением от гр. со Ставропольским краем до Псыжа, а также по направлению к курорту "Архыз", включая объезд Черкесска, в том числе через ул. Космонавтов, уже сделанную трассу Усть-Джегута-Кумыш, а также новый участок - Кумыш - поворот к курорту "Архыз" в объезд ст. Зеленчукская", - написал Темрезов.

Он отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.