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Более 10 сортов сала представят на фестивале в Липецкой области

Глава администрации региона Игорь Артамонов отметил, что событийный туризм с каждым годом привлекает в область все больше гостей

ЛИПЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше десятка сортов сала представят на ежегодном фестивале "Доброе сало", который пройдет 23 ноября в райцентре Доброе Липецкой области, сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Известный далеко за пределами Липецкой области фестиваль "Доброе сало" пройдет 23 ноября в районном центре Доброе. Каждый год его организаторы дарят гостям незабываемые гастрономические впечатления", - сказал он. Артамонов пообещал, что участники мероприятия привезут в Доброе самое разное сало, приготовленное по традиционным и авторским рецептам: соленое, копченое, вареное, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже сало в шоколаде.

В этой связи глава администрации напомнил, что событийный туризм, одной из составляющих которого является и предстоящий фестиваль, с каждым годом привлекает в Липецкую область все больше гостей. В частности, ежегодный фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" посещают свыше 30 тыс. зрителей, еще несколько десятков тысяч человек приезжают на праздники "Антоновские яблоки" и "Русская закваска". Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали "Липецкое городище", "Казачья застава" и музыкальный фестиваль имени Хренникова. Гастрономическое направление представлено фестивалями "Раненбургское застолье", "Доброе сало" и "Тыквенная каша".

"Регион прочно вошел в число лидеров среди субъектов РФ по событийному туризму, а некоторые фестивали были включены в национальный календарь событий", - заметил Артамонов. Он убежден, что Липецкая область имеет уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что в рамках фестиваля сала пройдут тематические конкурсы. В частности, гостям предстоит выбрать самый красивый костюм, лучшее фото поросенка и даже самый вкусный бутерброд. "Кроме того, посетителей ждут народные забавы и развлечения, выступление творческих коллективов и театрализованное представление", - сказал собеседник агентства.

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