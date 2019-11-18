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Агентство по развитию человеческого капитала в 2020 году займется кадрами для Арктики

Также оно будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов, пересмотру квот на обучение

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК), которое сейчас обеспечивает квалифицированными кадрами регионы Дальнего Востока, начнет полноформатную работу в Арктике с 2020 года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Подведомственные министерству институты развития также получили полномочия для работы в Арктической зоне.

"С нового года в Арктике начинает полноформатно работать Агентство по развитию человеческого капитала, которое мы создавали несколько лет назад для Дальнего Востока", - сказал Крутиков.

Он пояснил, что АРЧК будет прогнозировать потребность в кадрах для арктических проектов. Кроме того, агентство вместе с регионами будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов для Арктики, в том числе по пересмотру квот на обучение.

Агентство обеспечивает квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2018 году Агентство обеспечило трудоустройство на предприятия макрорегиона более 5,6 тыс. человек, порядка 90% из трудоустроенных - жители Дальнего Востока.

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