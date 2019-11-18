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Новое оборудование для предметных кабинетов получат 20 школ Ставрополья в 2020 году

В регионе модернизируют 60 кабинетов

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены модернизировать 60 кабинетов биологии, химии, физики и информатики в школах региона в 2020 году. Новое оборудование получат 20 учреждений, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Оснащение кабинетов биологии, химии, физики, информатики - это направления, в которых мы должны расти постоянно. Помочь этому должна краевая программа "Дети Ставрополья", которую мы начинаем в следующем году. Планируется, что в течение 2020 года мы сможем модернизировать 60 кабинетов в 20 школах", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Ранее в правительстве края сообщали, что в 2020 году на оснащение оборудованием предметных кабинетов в регионе направят 200 млн рублей. В целом на укрепление материально-технической базы учреждений образования в следующем году из краевого бюджета выделят 925 млн рублей. Помимо переоснащения предметных кабинетов, деньги направят на замену оконных блоков, обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования, проведение ремонтов, замену кровель, благоустройство дворов.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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