Первый яблоневый сад в моногороде на Ставрополье высадят в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Первый яблоневый сад в моногороде Невинномысске Ставропольского края высадят в 2020 году, он будет полностью состоять из местных саженцев, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Общая площадь сада - 276,7 га. К настоящему времени проект реализован на треть, яблони высажены на 90 га. Оставшаяся площадь будет занята саженцами в 2020 году <…> Это первый в крае сад, целиком сформированный из саженцев, выращенных на Ставрополье", - говорится в сообщении.

Сад создает компания "Ставропольская фруктовая долина". В 2020-2021 годах на площадке также создадут оптово-логистический центр и линии переработки полученных яблок. Ранее в администрации города сообщали, что это первый проект в области садоводства для муниципалитета. Стоимость проекта составляет около 4 млрд рублей, планируется создание 150 постоянных и около 500 сезонных рабочих мест.

Губернатор Владимир Владимиров в понедельник принял участие в закладке новой очереди сада в Невинномысске, а также оценил реализацию инвестиционного проекта в Предгорном районе, где высаживают еще один яблоневый сад - на 290 га. Инвестор - компания "Пролетарская воля" - принял решение расширить проект - в 2020 году на этом участке высадят 30 га сада фундука и 14 га черешневого сада. С учетом планов по созданию фруктохранилища и перерабатывающих площадей, общая стоимость проекта составляет около 1,5 млрд рублей.

"Сады - это потребность в рабочих руках, это новые рабочие места для сельских жителей. Это направление, которое мы будем и дальше с особым вниманием развивать в крае. Сегодня до 80% яблок в России - импортные, а значит у ставропольской продукции хорошие перспективы", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.