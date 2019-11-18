В Дагестане собрали рекордный за 30 лет урожай винограда

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Виноградари Дагестана в текущем году собрали рекордный за последние 30 лет урожай - более 189 тыс. т винограда, сообщается в понедельник на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Всего "солнечная ягода" в республике убрана с площади 20,4 тыс. га. В плодоношение в текущем году в регионе вступило 1,6 тыс. га виноградников, что позволило довести валовый сбор до 189,4 тыс. т. Этот показатель на 11 тыс. т превысил объем 2018 года, когда в Дагестане было собрано 178,3 тыс. т винограда. Урожай текущего года оказался выше также показателя 30-летней давности. Тогда, в 1990 году, аграриями республики было собрано 185 тыс. т винограда", - говорится в сообщении.

Отмечается, средняя урожайность винограда в 2019 году по республике составила 92,7 ц с 1 га, что также на 0,3% больше урожайности прошлого года.

"Лидерами по производству винограда в 2019 году оказались традиционно Дербентский, Каякентский и Магарамкентский районы. На их долю пришлось более 58% валового производства", - отметили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что в этом году в республике от общего валового сбора винограда переработано 130,4 тыс. т, что на 9 тыс. т больше, чем в прошлом. "По этому показателю в Дагестане также установлен 30-летний рекорд - в 1990 году предприятиями республики было переработано 129,5 тыс. т сырья", - добавили в министерстве.

По данным ведомства, на сегодня общая площадь виноградников в Дагестане составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,4 тыс. га.