Роспотребнадзор не нашел превышения загрязняющих веществ в пробах в карельской Сегеже

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 ноября. /ТАСС/. Исследования проб атмосферы воздуха и воды в карельском городе Сегежа, проведенные после жалоб граждан на ухудшение экологической обстановки, не показали превышения допустимых норм загрязняющих веществ. Об этом со ссылкой на отдел управления Роспотребнадзора в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах говорится в опубликованном на сайте администрации Сегежского района сообщении.

На прошлой неделе жители Сегежи пожаловались в соцсетях на стоящий в городе туман с резким запахом, желтый снег и мор птиц. В пятницу по ситуации в городе на севере Карелии работала комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Начались проверки региональных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, а также следственного управления СК РФ по республике.

"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже Роспотребнадзором не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК". Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось", - говорится в сообщении.

Экспертиза также не показала признаков птичьего гриппа у погибшей в Сегеже птицы.

"18 ноября сотрудниками Россельхознадзора по Республике Карелия произведен отбор погибшей птицы с последующей доставкой в Межобластную ветеринарную лабораторию города Санкт Петербург. Результаты исследований будут готовы ориентировочно к 22.11.2019 г.", - говорится в сообщении.

Окончательные результаты проверки, в том числе республиканского управления Росприроднадзора, которую инициировала межрайонная природоохранная прокуратура Карелии, будут представлены позже. Также продолжается доследственная проверка на предмет неблагоприятной экологической обстановки.