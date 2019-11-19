Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске до конца года сдадут три детских сада на 650 мест по нацпроекту

В нем будут две ясельные группы

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство трех детских садов по нацпроекту "Демография" завершат в Хабаровске до конца текущего года. Об этом мэр Сергей Кравчук сообщил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину во время посещения одного из строящихся учреждений.

"В декабре сдаем три детских сада на 650 мест. Работаем также с правительством Хабаровского края, ранее мы перепрофирировали под детский сад переданное нам в собственность здание. Есть такие планы и далее, в частности, нам могут передать еще одно здание", - сказал Кравчук.

Сад, строительство которого проинспектировал Топилин, находится в новом микрорайоне Хабаровска - Ореховая сопка. Это трехэтажное здание, рассчитанное на 190 детей. В нем будут две ясельные группы. Еще два детских сада возводятся на улицах Краснодарская и Юности. Стоимость строительства каждого - около 1 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Посадившую ребенка за руль жительницу Татарстана привлекли к ответственности
За последние 2 года ее 31 раз штрафовали за нарушение ПДД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС