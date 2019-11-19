В Хабаровске до конца года сдадут три детских сада на 650 мест по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство трех детских садов по нацпроекту "Демография" завершат в Хабаровске до конца текущего года. Об этом мэр Сергей Кравчук сообщил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину во время посещения одного из строящихся учреждений.

"В декабре сдаем три детских сада на 650 мест. Работаем также с правительством Хабаровского края, ранее мы перепрофирировали под детский сад переданное нам в собственность здание. Есть такие планы и далее, в частности, нам могут передать еще одно здание", - сказал Кравчук.

Сад, строительство которого проинспектировал Топилин, находится в новом микрорайоне Хабаровска - Ореховая сопка. Это трехэтажное здание, рассчитанное на 190 детей. В нем будут две ясельные группы. Еще два детских сада возводятся на улицах Краснодарская и Юности. Стоимость строительства каждого - около 1 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.