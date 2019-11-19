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Синоптики обещают метели и гололед некоторым регионам России

Неблагоприятная погода ожидается в ближайшие дни в Пермском, Ставропольском, Алтайском краях, а также на Камчатке и в Приморье

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Пермском, Ставропольском, Алтайском краях, на Камчатке и в Приморье в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Уральского федерального округа в связи со сменой циркуляции и постепенным повышением температуры прогнозируется сильное гололедно-изморозевое отложение, это очень опасное явление, и речь о Пермском крае прежде всего (такой погодный режим сохранится до 21 ноября). Послезавтра в Ставропольском крае такая же ситуация, как в Пермском - там и гололед, и налипание мокрого снега, и мокрый снег, а также усиление ветра до 25 м/с" - сказал он.

По словам Вильфанда, также в Алтайском крае во вторник и среду ожидаются снег, метель, ветер до 20 м/с, заносы на дорогах и гололед.

"Традиционно сложная ситуация на Тихоокеанском побережье страны. На Камчатке сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, в Приморье тоже ветер 18-23 м/с", - добавил метеоролог.

Гидрометцентр России в связи с неблагоприятной погодой на этих территориях объявил "желтый" уровень погодной опасности, а в Пермской крае - "оранжевый".

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайАлтайский крайПермский крайСтавропольский крайВильфанд, Роман Менделевич
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