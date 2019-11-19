В ставропольском Железноводске в 2020 году отремонтируют дороги на 22 улицах

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Дороги на 22 улицах, которые много лет не обновлялись, отремонтируют в 2020 году в городе Железноводск Ставропольского края, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Мы продолжаем бороться с бездорожьем в нашем городском округе. В очередной этап отремонтируем дорожное покрытие на 22 улицах. Большой ремонт ждет и те улицы, которые не обновлялись много лет. Перечь составляли по обращениям наших граждан", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

По его информации, всего весной 2020 года будет отремонтировано более 7 км дорожного покрытия. Отмечается, что на эти цели по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из краевого бюджета было выделено 64 миллиона рублей.

С 2017 года в курортном городском округе было отремонтировано 75 дорожных артерий.